Папа с помощью рефлексов спас своего ребенка и попал на видео

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появились впечатляющие кадры, которыми восхитились пользователи сети.

Молодая семья из Исландии одним летним днем отправилась на природу в парк. Там была канатная дорога для самых маленьких, поэтому дети мигом решили ее испытать. Мама включила камеру, а папа наблюдал за малышами, которые во всю развлекались.

В какой-то момент мужчина понял, что старший ребенок на скорости летит в младшего, поэтому житель Исландии решил действовать. С помощью своих рефлексов он сорвался с места и в последний момент смог схватить сына, а после даже сделал кувырок с ним, чтобы избежать травм. Кадры впечатлили маму детей и многих пользователей сети, которые за короткое время посмотрели ролик сотни тысяч раз.-0-