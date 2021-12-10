Папа впечатлил всех прыжком на батуте, но пользователи YouTube смогли только посмеяться (Видео)

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США недавно запечатлела на видео забавный момент, который произошел с ее мужем прямо во дворе дома. Кадры разместили на YouTube.

Мужчина приобрел для своих детей огромный батут, который благополучно установили за домом. Разумеется, американец не мог спокойно стоять в стороне, когда его дети развлекались. Он решил сам испытать новинку и с легкостью выполнил сложный трюк.

Папа впечатлил всех прыжком на батуте, ведь ему удалось выполнить кувырок через спину. Впрочем, дальше произошло то, что заставило смеяться всех вокруг. Удивленный мужчина не поверил в свои способности и потерял равновесие. После чего он под сопровождение звонкого смеха детей и жены упал в кусты. Кадры, которые не могут не вызвать улыбку, понравились юзерам. Неудивительно, что видео быстро собрало огромное число просмотров. -0-