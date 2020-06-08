Папа золотистый ретривер пытается справиться с армией "милоты" - видео

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетний золотистый ретривер по кличке Финн работает собакой-поводырем. Он привык сталкиваться с трудностями, но в один момент изменилось все.

Финн на время стал нянькой, а работники социального центра запечатлели новый профиль работы пса на видео. В кадре можно увидеть папу, который отдыхает без капли эмоций, пока вокруг бегают его малыши. Маленьким милым комочкам всего семь недель от роду.

Впрочем, хоть они и появились недавно, сил и энергии у них хватит, чтобы вымотать кого угодно. Вот и папа Финн, по всей видимости, смирился со своей участью и мирно отдыхает.-0-