Пара из Беларуси покорила жюри британского шоу навыком метания ножей

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Гомонов покорил жюри британского шоу Britain's Got Talent своими навыками в метании ножей. Видео с выступлением Андрея недавно появилось на
Андрей профессионально занимается метанием ножей. На сцене ему помогала его партнерша Дарья. Отмечается, что девушка стала живой мишенью.
После выступления, Андрей Гомонов предложил занять место его помощницы одному из членов жюри - Саймону Коуэллу.
После Коуэлл дал интервью британскому таблоиду
После выступления все четверо членов жюри сказали дуэту из Беларуси "да". А значит, Андрей и Дарья смогут продолжить свое участие в шоу и выступить в следующем этапе.-0-
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