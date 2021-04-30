Пара из Нидерландов переезжает в напечатанный на 3D-принтере дом

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара из Нидерландов переезжает в первый в Европе юридически пригодный для проживания объект с несущими стенами, выполненными путем 3D-печати. Об этом сообщает издание The Guardian.

Владельцами дома в пригороде Эйндховена стали 70-летняя Элиза Лутц и 67-летний Харри Деккерс. На днях они получили цифровой ключ от жилища - это приложение, позволяющее открыть входную дверь одним нажатием кнопки.

Дом площадью около 94 кв.м с двумя спальнями выполнен в форме валуна. Он состоит из 24 бетонных элементов. Их слой за слоем напечатали на заводе в Эйндховене, а затем на грузовике доставили на площадку. Изготовление дома заняло всего 120 часов.

Рядом с этим строением компания-производитель планирует возвести еще минимум четыре таких же.

Использование 3D-печати в строительстве многими рассматривается как способ сократить расходы, а также снизить экологический ущерб путем уменьшения количества используемого цемента. Также из плюсов - высокий уровень автоматизации и быстрота строительства.-0-