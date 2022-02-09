Пара купила дом и обнаружила тайную комнату с загадочными вещами (Видео)

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди из Великобритании приобрели на аукционе столетний дом и сделали неожиданное открытие. Кадры публикуют в TikTok.

Девушка и ее мужчина приобрели жилье 1920 года постройки. Разумеется, они принялись сразу обследовать строение, однако до этого надо было проверить документы, чего они не сделали. Во время осмотра пара обнаружила тайную комнату и подумала, что она пустая, однако это было не так.

Внутри потайного помещения новые жильцы сделали странное открытие. В частности, в помещении висел черный мешок, в котором находилась Библия в готическом стиле. Также в тайной комнате нашли чемодан с ритуальными предметами, а в стенах здания были спрятаны зеркала и старые фото. Эти находки удивили не только новых владельцев, но и пользователей сети, которые принялись бурно обсуждать необычный ролик в комментариях.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ