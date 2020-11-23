Пара показала простой способ спасти пушистый ковер от краски (Видео)

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok девушка по имени Кейти Хаас опубликовала ролик с лайфхаком, который может пригодиться многим.

Женщина рассказала, что переехала с мужем в новый дом и затеяла ремонт. Во время покраски она случайно разлила на пушистый ковер краску. Пользовательница уже подумала, что покрытие на полу придется менять, однако ее муж нашел очень простой и оригинальный выход из ситуации.

Лайфхак сработал и поэтому Кейти решила поделиться способом в сети. В ролике мужчина прилично разливает краску на пушистый ковер. Затем излишки убирает скребком и принимается устранять пятно с ковра. Для этого он использует ведро с теплой водой и мощный пылесос.

Такое действие супруг проворачивает несколько раз и лайфхак срабатывает просто идеально. Девушка поясняет, что для успешного исхода событий необходимы несколько условий: краска должна быть водорастворимой, а также стоит использовать мощный пылесос из которого необходимо вынуть фильтр. Кроме этого, многие юзеры, которые посмотрели кадры свыше 5 млн раз, предложили добавить в воду немного моющего средства. -0-