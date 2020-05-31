Парапланеристы столкнулись в небе над Францией, упали с высоты и выжили - видео

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два парапланериста врезались друг в друга в небе над Францией, кадры опубликовало издание DailyMail.

Мужчина по имени Себастьян Уатье - опытный спортсмен, который уже более пяти лет занимается парапланеризмом. 22 мая он отправился в очередной полет и на высоте 1,4 километра столкнулся с женщиной.

В кадре можно увидеть, как Себастьян понял, что другая парапланеристка приближается к нему сзади. Он потерял контроль над парашютом и рухнул вниз.

Удивительно, но от падения с высоты почти в полтора километра никто из участников "небесной аварии" не получил серьезных травм. Их парашюты зацепились за деревья на расстоянии 5 метров от земли, что, по всей видимости, спасло им жизнь.-0-