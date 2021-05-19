Парень 11 дней просидел на дереве, чтобы не заразить семью коронавирусом

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студент из Индии по имени Рамават Шива Наик провел 11 дней на верхушке дерева, чтобы обезопасить своих родственников. Об этом пишет издание The Tribune India.

Восемнадцатилетний парень живет со своими родителями и сестрой в небольшом доме в деревне Котанандиконда. Молодой человек почувствовал недомогание, а потом врачи выяснили, что он болен коронавирусом. Однако мест в изоляторе не оказалось, из-за чего студенту пришлось выкручиваться самостоятельно.

Парень соорудил на верхушке дерева собственный "изолятор" из бамбука и веревок, а затем просидел там 11 дней. Все это время он поддерживал связь с семьей с помощью мобильного телефона, а продукты поднимал к себе на верх веревкой. После в больничном изоляторе освободилось место и парень перебрался туда. -0-