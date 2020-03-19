Парень 15 минут боролся с двухметровым окунем, чтобы вытащить его из воды

Фото Daily Mail

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятный улов попался жителю австралийского штата Квинсленд, сообщает Daily Mail. Молодой человек по имени Джереми Де Хаан отправился на рыбалку неподалеку от мыса Палларенд. Он закинул свой спиннинг в воду и понял, что на крючок попалось нечто большое. Сначала мужчина решил, что на наживку клюнула крупная акула, однако предположение оказалось ложным. Какого же было удивление рыбаков, когда Джереми стал вытаскивать из воды двухметрового морского окуня. Парень более 15 минут боролся с огромной рыбой, но все же смог вытащить улов на берег. "Такая добыча бывает у многих только раз в жизни", - рассказал рыбак. Молодой человек решил сфотографироваться с невероятным уловом, а после отпустил двухметрового окуня обратно в воду.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!