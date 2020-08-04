Парень делает из местных белок настоящих моделей - видео

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США сделал кадры, которые впечатлили и растрогали пользователей сети. Видео было опубликовано на YouTube.

Парень признался, что у него во дворе часто гуляют рыжие белки. Поэтому он стал их подкармливать. Местные жители не против угощения, а также рады стать моделями.

Каждый раз, когда во дворе появляется новая белка, молодой человек включает камеру и снимает лесных жителей на видео. В этот раз в объектив камеры попала красивая белочка, которая принялась наслаждаться семечками. Американец решил приукрасить съемки и положил ей на голову цветок - прекрасный аксессуар для любой белки. -0-