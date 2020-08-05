Парень два месяца в Японии ел крекеры, пока не узнал о них удивительную тайну

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек поделился на Reddit своим опытом проживания в Японии, а также рассказал забавную историю.

Парень поведал, что переехал в Японию и отправился в один из местных магазинов. Там он хотел себе прикупить перекус и обнаружил нечто напоминающее рисовые крекеры. Его уровень владения японским был далек от совершенства, поэтому молодой человек использовал переводчик.

На этикетке крекеров, которые так приглянулись молодому человеку, было написано что-то вроде "здорового сыра". Парень решил купить еду, а после вернулся еще за несколькими пачками, ведь они ему пришлись по вкусу. Так продолжалось два месяца, пока не раскрылась правда. Позже он узнал о них ужасную правду.

В этом ему помогла местная подруга-японка. Когда парень при ней достал лакомство, то девушка удивленно его спросила: "У тебя есть кот?". Как оказалось, крекеры, которые так понравились мужчине, - кошачья еда. Эта информация удивила пользователя Reddit, но после они с подругой посмеялись над этим.

Девушка рассмеялась, а затем попробовала еду и согласилась - снэк действительно вкусный. "Она также сказала мне, что мне может стать плохо, если я продолжу употреблять это", - написал пользователь. Позже, разумеется, парень нашел себе замену среди человеческих продуктов. -0-