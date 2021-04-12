Парень едва не упал с приступом, когда на него из стиральной машины "кто-то" посмотрел (Фото)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из Великобритании поделился в Twitter забавным фото, которое довело до смеха многих юзеров. Впрочем, молодому человеку было не до шуток в первый раз.

Житель Манчестера затеял масштабную стирку. Он собрал вещи по дому и забросил их в стиральную машину. Какое-то время парень продолжал уборку в жилище, а после решил проверить белье. Когда британец заглянул в стиральную машину, то едва не упал с приступом, ведь на него "кто-то" посмотрел.

Forgot I'd washed the dog's blanket and David Bowie cushion.

Nearly just had a heart attack. pic.twitter.com/7Uh9nLvh8k — alex boardman (@alxboardman) April 6, 2021

Он долго не мог прийти в себя, но разгадка "мистического" случая оказалась очень проста. Выяснилось, что в стиральную машину попало собачье одеяло и подушка, на которой было изображено жуткое и серьезное лицо Дэвида Боуи. Мужчина сделал фото и поделился им в сети, после чего кадр быстро набрал популярность. Разумеется, не обошлось и без шуток со стороны юзеров. -0-