Парень громко слушал музыку и нашел записку от соседа, который удивил всех

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Бин Цао из США обожает слушать музыку, а для полноты ощущений не отказывает себе в возможности прибавить звука.

Недавно парень привлек внимание соседа, который ему оставил записку по поводу громкой музыки. Бин Цао уже подумал, что придется ругаться, однако мужчина удивил всех своим посланием, в том числе более полумиллиона юзеров сети.

Американец обнаружил в своем почтовом ящике письмо, где сосед признался, что в восторге от музыкального вкуса Бин Цао, а потому не против, чтобы тот почаще устраивал концерты. "Я живу по соседству и хотел бы обсудить твою музыку. Включай ее почаще. Я не шучу! Ты слушаешь отличные вещи! И скажи мне названия песен, я обязательно закину их в свой плейлист", - обратился сосед в записке.

Этот факт удивил Бин Цао и тот поспешил поделиться фотографией в Twitter. Неудивительно, что снимок вмиг стал вирусным, ведь с подобной ситуацией сталкиваешься не так часто. -0-