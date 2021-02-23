Парень хотел испечь другу на день рождение торт, но лакомство только рассмешило всех до слез (Фото)

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень по имени Эдвард Уильямс из Лондона захотел порадовать своего друга и решил делать ему подарок собственными руками. Фотографии опубликовали в Twitter.

Для большого торжества мужчина решил испечь другу торт, однако все пошло совсем не по плану. Парень нашел в сети рецепт и закупился ингредиентами. Основу получилось сделать, однако пробелы возникли на стадии украшения подарка.

So my best friend decided to make his partner a surprise hedgehog birthday cake and it looks like Hellraiser pic.twitter.com/6DwwM3Z2tf — Emma Hughes (@emmahdhughes) February 13, 2021

Из торта должен был получиться миленький ежик, однако вето этого парень сделал непонятного демона. Лакомство рассмешило всех до слез, а особенно впал в истерику именинник. К лову, на вкус торт оказал гораздо лучше, чем на вид. -0-