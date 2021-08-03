Парень хотел похвастаться кулинарными способностями, но попался на измене (Видео)

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка в TikTok поделилась фотографией и рассказала историю, которая произошла с ней и ее молодым человеком.

Блогерша по имени Кайла поведала о том, как вывела своего парня на чистую воду, уличив его в измене. Парень прислал девушке фотографию, решив похвастаться своими кулинарными навыками. Для этого он сфотографировал плиту, на которой готовились несколько блюд. Впрочем, не это привлекло внимание блогерши, ведь та в отражении кухонной утвари заметила неизвестные руки с длинным маникюром, браслетом и кольцами, а также там красовались часы, явно женской модели.

Девушка сделал заключение, что мужчина готовил не один. Кадры посмотрели огромное число раз, однако многие в комментариях указали девушке, что на фото могла быть мама парня или его сестра. -0-