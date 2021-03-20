Парень хотел вырастить ананас, но у него получился "инопланетянин" (Фото)

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit начинающий садовод показал результат своего эксперимента, который восхитил многих. Внимание на историю обратило издание Medialeaks.

Мужчина приобрел семечко ананаса и захотел вырастить фрукт у себя дома. Он провел все необходимые процедуры, однако конечный результат был далек от ожиданий.

Как оказалось, семечко ананаса было заражено, поэтому у парня вырос не тропическое растение, а настоящий "инопланетянин". Урожай мутировал в замысловатую структуру, которая обладает несколькими отростками, создающие ощущение, что плод появился на другой планете.

Фото Reddit

Фотография необычного ананаса вызвала восторг юзеров, а также привела к массе шуток. Ботаники прояснили ситуацию и отметили, что, скорее всего, семена растения поразила болезнь. -0-