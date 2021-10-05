Парень испытал по пути на работу освежающий эффект лужи - лучше кофе! (Видео)

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодой человек из США шел утром на роботу и сделал впечатляющие кадры. Видео разместили на YouTube.

Парень ранним дождливым утром направлялся на работу, когда вышел на тротуар рядом с проезжей частью. В следующий миг он увидел приближающийся пикап, который обещал взбодрить героя видео лучше, чем кофе.

Мужчина включил камеру и по пути на работу испытать на себе освежающий эффект лужи. Водитель авто на большой скорости рассекал колесами воду на земле и даже не собирался сбрасывать скорость перед пешеходом. С другой стороны, теперь у парня есть весомые доказательства того, почему он опоздал и пришел мокрый на работу, а пользователи сети раскритиковали поступок мужчины за рулем пикапа. -0-