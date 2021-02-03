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Калейдоскоп
03 февраля 2021, 15:18

Парень из Великобритании почти год провел в коме и ничего не знает о пандемии

Джозеф Флавилль. Фото The Guardian
Джозеф Флавилль. Фото The Guardian

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная история произошла с молодым человеком из Великобритании, который почти год провел в коме. Об этом пишет The Guardian.

Девятнадцатилетнего парня по имени Джозеф Флавилль десять месяцев назад сбила машина, когда он гулял по улице в Стаффордшире. Молодой человек получил черепно-мозговую травму и впал в кому за три недели до того, как в Великобритании был введен масштабный локдаун из-за коронавируса.

Джозеф десять месяцев провел в коме и недавно пришел в себя. Он идет на поправку, однако родственники не знают, как рассказать парню обо всем, что произошло за 2020 год. Близкие решили дозировать информацию и по видеосвязи сообщили британцу, что не могут навестить его из-за ограничений, однако об истинных масштабах пандемии умалчивают. Молодой человек выздоравливает и, по словам родственников, уже начинает обо всем догадываться. -0-

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