Парень из Великобритании почти год провел в коме и ничего не знает о пандемии

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная история произошла с молодым человеком из Великобритании, который почти год провел в коме. Об этом пишет The Guardian.

Девятнадцатилетнего парня по имени Джозеф Флавилль десять месяцев назад сбила машина, когда он гулял по улице в Стаффордшире. Молодой человек получил черепно-мозговую травму и впал в кому за три недели до того, как в Великобритании был введен масштабный локдаун из-за коронавируса.

Джозеф десять месяцев провел в коме и недавно пришел в себя. Он идет на поправку, однако родственники не знают, как рассказать парню обо всем, что произошло за 2020 год. Близкие решили дозировать информацию и по видеосвязи сообщили британцу, что не могут навестить его из-за ограничений, однако об истинных масштабах пандемии умалчивают. Молодой человек выздоравливает и, по словам родственников, уже начинает обо всем догадываться. -0-