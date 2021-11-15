Парень купил микроскоп, но любопытство привело его к суровой правде

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек на Reddit поделился историей того, как он узнал суровую правду о себе с помощью микроскопа, купленного на распродаже за $5.

Молодой человек приобрел устройство и решил его испытать. Для этого он использовал каплю крови и был поражен четкостью изображения. После любопытство стало брать верх, и парень искал то, что еще мог бы рассмотреть под увеличительным стеклом. Выбор пал на его собственное семя, однако это решение открыло для мужчины суровую правду.

Оказалось, что при увеличении под микроскопом в жидкости не наблюдалось никакого движения. Пользователь почувствовал что-то неладное и обратился к врачу, который и сообщил автору посту, что он бесплоден. Обычная покупка микроскопа раскрыла правду о мужчине, а вот юзеры поддержали молодого человека, рассказав свои истории о том, как им удалось заводить ребенка даже после сурового диагноза – бесплодие. -0-