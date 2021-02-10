Парень медитировал на горе, когда рядом с ним стал извергаться вулкан - видео

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек по имени Хосе Мартинс решил привести мысли в порядок и достичь гармонии с собой. Для этого он отправился в горы, где предался медитации, однако в его спокойствие вмешался вулкан.

Парень добрался до горы неподалеку от города Антигуа в Гватемале и принялся размышлять о вечном. Так продолжалось несколько минут, пока в его планы не вмешался действующий вулкан Фуэго.

В самый ответственный момент неподалеку от мужчины раздался взрыв, а после в небо начал подниматься столб пепла. Благо, все происходящее удалось записать на видео, которое было загружено на YouTube и набирает популярность. -0-