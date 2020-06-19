Парень на багги "отключил" гравитацию и забрался на огромный утес – видео

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры удалось запечатлеть во время соревнований в США.

Любители острых ощущений собрались вместе, чтобы проверить свои багги на прочность и проходимость. Для этого они создали трассу с множеством препятствий, которые, на первый взгляд, могут показаться непреступными.

Разумеется, не все доходят до финиша, однако в этом году участников удивил один молодой человек. Он подъехал к самому большому утесу, высота которого не менее пяти метров. Задача – взобраться наверх.

Парень пробует один раз и на пол пути возвращается назад. После этого он решил собраться с силами и, по всей видимости, просто "отключил" гравитацию. Со второй попытки багги взлетает на пятиметровый утес без проблем, только обдав зрителей грязью. -0-