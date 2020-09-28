Парень на фотографиях к себе добавляет персонажей популярных мультиков и это выглядит шикарно

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 28 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:43 Саммит G20 в Эр-Рияде из-за пандемии пройдет в видеоформате В мире
09:39 В Копыльском районе столкнулись две легковушки: погибли водители и пассажир Происшествия
09:36 Сивец: парламенты Беларуси и России не могут стоять в стороне от попыток фальсификации истории Политика
09:27 Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Бресте Происшествия
09:24 В Беларуси утверждены нормы расходов на ЖКУ на 2021-2023 годы Экономика
09:24 РФ и Беларусь сохраняют высокие темпы взаимодействия, несмотря на пандемию - Матвиенко Экономика
09:10 Фестиваль "Глушанский хуторок" пройдет в Бобруйском районе 3 октября Регионы
09:02 Стартовали мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России Регионы
09:01 Число умерших от коронавируса в мире превысило 1 млн В мире
09:00 Готовые квартиры в "Волне" – смотрите, выбирайте и покупайте! Рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99%! Общество
08:45 В Беларуси планируют наладить поставки мелкофасованного рапсового масла Экономика
08:38 Белорусская сборная выиграла четыре медали на ЧЕ по академической гребле в Белграде Спорт
08:25 В Новополоцке и Полоцком районе пройдут электронные ярмарки вакансий Регионы
08:22 Финальный этап проекта для молодых предпринимателей пройдет 29 сентября в Минске Общество
08:16 КГК Витебской области проведет горячую линию по зарплате Регионы
08:00 Картина выходных: "Дажынкi-2020", выступление Макея на Генассамблее ООН и чемпионат по летнему биатлону Общество
07:33 В Азербайджане введено военное положение В мире
07:27 Белорусская гречка по себестоимости сопоставима с украинской и российской продукцией - Субботин Экономика
00:55 Стрельба в ночном клубе в Мексике - погибли 11 человек В мире
00:42 В Беларуси намерены собрать 1 млн т зерна кукурузы - Субботин Экономика
00:17 В Италии из-за оползня люди оказались заблокированы в своих домах В мире
27.09.20
27.09.20 23:45 В Мадриде установили более 50 тыс. флагов в память о жертвах коронавируса В мире
27.09.20 23:17 В результате аварии на угольной шахте в Китае погибли 16 человек В мире
27.09.20 22:42 Укрепление межрегиональных связей Беларуси и России способствует развитию двух стран - Воробьев Политика
27.09.20 22:22 "Авангард" победил "Металлург" и захватил лидерство в чемпионате КХЛ Спорт
27.09.20 21:43 Футболисты "Руха" разгромили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси Спорт
27.09.20 21:33 Две интервенционные лаборатории переоборудуют в РНПЦ "Кардиология" Общество
27.09.20 21:30 Московский ЦСКА уступил футболистам "Локомотива" в чемпионате России Спорт
27.09.20 20:48 Стратегия Беларуси по борьбе с COVID-19 по успешности сравнима с подходом Швеции - Богдан Общество
27.09.20 20:18 В Монголии зафиксировали новый случай заражения бубонной чумой В мире
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
28 сентября 2020, 08:45

Парень на фотографиях к себе добавляет персонажей популярных мультиков и это выглядит шикарно

Фото из Instagram
Фото из Instagram

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярные мультфильмы смотрел каждый ребенок в мире. Многие персонажи стали символами и приобрели невероятную славу, однако школьный учитель пошел дальше и сам стал другом мультяшек. Об этом пишет BoredPanda.

Однажды Самюэль МБ решил реализовать одну очень оригинальную задумку. К счастью, в этом ему помогли его художественные навыки и владение фоторедактором. Мужчина дополнил свои снимки героями из популярных анимационных фильмов, что сделало кадры просто шикарными.

Первыми его работы оценили ученики, а после он завел страничку в Instagram и радоваться его творчеству стали более 136 тысяч юзеров.

По словам парня, вдохновением для него стал фильм "Кто подставил кролика Роджера?", где удачно сочетается анимация и живые актеры. "Годы спустя я научился пользоваться фотошопом, и теперь мне нравится создавать фотографии, сочетая мультфильмы с реальной жизнью", - рассказал Самюэль. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
анимация интернет кино развлечения социальные сети фотография
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Фото Today Постоянный клиент оставил доставщику пиццы $12 тысяч чаевых
Скриншот из видео Как же тут классно! Песик развеселил сеть своей игрой на бобовом поле - видео
Стеша Маликова. Фото из Instagram Стеша Маликова сделала трогательное фото с братом - фанаты умилились от нежности снимка
Скриншот из видео Армию из 10 тысяч уток выпустили в поле для борьбы с вредителями - видео
Скриншот из видео Тут теплее, а нет, тут! Песик обожает принимать водные процедуры - видео
Наталья Подольская. Фото из Instagram Беременная Наталья Подольская похвасталась эффектным фото - ее красные губы просто "огонь"
Главное
Фото из архива Лукашенко ответил Макрону на заявления касательно ситуации в Беларуси
Макей в ООН: наши страны забыли, что такое диалог, а если и помнят, то разучились им пользоваться
РФ и Беларусь сохраняют высокие темпы взаимодействия, несмотря на пандемию - Матвиенко
Готовые квартиры в "Волне" – смотрите, выбирайте и покупайте! Рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99%!
Топ-новости
Картина выходных: "Дажынкi-2020", выступление Макея на Генассамблее ООН и чемпионат по летнему биатлону
В Беларуси намерены собрать 1 млн т зерна кукурузы - Субботин
В Беларуси утверждены нормы расходов на ЖКУ на 2021-2023 годы
Стратегия Беларуси по борьбе с COVID-19 по успешности сравнима с подходом Швеции - Богдан
В Беларуси выздоровели и выписаны 74 120 пациентов с COVID-19
Укрепление межрегиональных связей Беларуси и России способствует развитию двух стран - Воробьев
Две интервенционные лаборатории переоборудуют в РНПЦ "Кардиология"
КГК Витебской области проведет горячую линию по зарплате
В Минске открыты станции метро "Уручье" и "Борисовский тракт"
В Азербайджане введено военное положение
МВД: число участников протестов снизилось, задержаны не более 200 человек
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 39 районах Беларуси
ФОТОФАКТ: Чемпионат Беларуси по летнему биатлону завершился в "Раубичах"
Материалы на конкурс "Крепка семья - крепка держава" принимаются до 1 октября
РЕПОРТАЖ про учения артиллеристов - на что способны гаубицы, самоходки и "Ураганы"
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА VII Форум регионов Беларуси и России
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.