Парень на фотографиях к себе добавляет персонажей популярных мультиков и это выглядит шикарно

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярные мультфильмы смотрел каждый ребенок в мире. Многие персонажи стали символами и приобрели невероятную славу, однако школьный учитель пошел дальше и сам стал другом мультяшек. Об этом пишет BoredPanda.

Однажды Самюэль МБ решил реализовать одну очень оригинальную задумку. К счастью, в этом ему помогли его художественные навыки и владение фоторедактором. Мужчина дополнил свои снимки героями из популярных анимационных фильмов, что сделало кадры просто шикарными.

Первыми его работы оценили ученики, а после он завел страничку в Instagram и радоваться его творчеству стали более 136 тысяч юзеров.

По словам парня, вдохновением для него стал фильм "Кто подставил кролика Роджера?", где удачно сочетается анимация и живые актеры. "Годы спустя я научился пользоваться фотошопом, и теперь мне нравится создавать фотографии, сочетая мультфильмы с реальной жизнью", - рассказал Самюэль. -0-