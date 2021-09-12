Парень начал подыгрывать на пианино животным и прославился в TikTok (Видео)

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Австралии Амос Долл отлично играет на пианино и даже дает уроки в сети, однако в один из дней ему стало скучно. Тогда он придумал очень интересную идею, которая прославила его в TikTok.

Парень начала подыгрывать на музыкальном инструменте различным животным. В итоге получились просто идеальные дуэты, а главными звездами стали бешеные хаски и изящные собаки.

Мужчина буквально создает музыкальные композиции из подвываний, мяуканья и курлыканья. Получается это действительно хорошо, что отметили юзеры, посмотревшие кадры миллионы раз. -0-