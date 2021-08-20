Парень нашел на картах странное существо и адекватной теории нет до сих пор (Видео)

Скриншот из видео
20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно парень в TikTok поделился интересным открытием, которое он сделал при просмотре мировых карт Google.
Мужчина изучал различные города и улицы, пока под одним из мостов не заметил странное существо. Стоит отметить, что находка пугает, а дополнительная фантазия и страх только прибавляют мистики.
Блогер изучал улицу под мостом одного из американских городов, когда заметил под балкой странное существо с лицом-маской и без глаз. Этот момент получился жутким и, что интересно, адекватной теории об обнаруженном факте нет до сих пор. С другой стороны, кадры уже набрали популярность в сети, а юзеры оказались не из пугливых и стали бодро шутить: "Спасибо что нашел моего деда", "О, так это девушка моя забыла накраситься". Неудивительно, что ролик уже посмотрели более миллиона раз. -0-
Мужчина изучал различные города и улицы, пока под одним из мостов не заметил странное существо. Стоит отметить, что находка пугает, а дополнительная фантазия и страх только прибавляют мистики.
Блогер изучал улицу под мостом одного из американских городов, когда заметил под балкой странное существо с лицом-маской и без глаз. Этот момент получился жутким и, что интересно, адекватной теории об обнаруженном факте нет до сих пор. С другой стороны, кадры уже набрали популярность в сети, а юзеры оказались не из пугливых и стали бодро шутить: "Спасибо что нашел моего деда", "О, так это девушка моя забыла накраситься". Неудивительно, что ролик уже посмотрели более миллиона раз. -0-