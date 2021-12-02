Парень нашел на картах в Тихом океане остров, который больше похож на отверстие в планете

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь Reddit сделал неожиданное открытие, которое впечатлило его и еще огромное число юзеров сети. Внимание на историю обратило издание Mirror.

Мужчина просматривал карты Google и сделал неожиданное открытие в Тихом океане. После он поспешил поделиться находкой в соцсетях, приложив скриншот.

Снимок вызвал интерес среди пользователей, которые принялись выдвигать свои версии, относящиеся к острову. Одни почитали, что это вершина горы или остров с темными скалами и деревьями. Другие, напротив, были уверены, что перед ними фотография секретной базы, подземного вулкана, дырки в кожаном сиденье и даже вход в полую Землю. Впрочем, нашлись и те люди, которые были уверены, что это просто "Бог уронил медиатор".

Некоторые посчитали, что Google Maps по неизвестной причине подвергли спутниковое изображение острова цензуре, чтобы скрыть некий объект. Корпорация делала так уже не один раз, однако позже пользователи поняли, что отверстие в планете – необитаемый атолл острова Восток неподалеку от Новой Зеландии. -0-