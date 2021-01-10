Парень нашел оригинальный способ отмечать наступление Нового года

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусился пост, который впечатлил многих юзеров сети.

Пользователи оказались в восторге от задумки парня, а еще от его настойчивости. Дело в том, что молодой человек нашел оригинальный способ отмечать наступление Нового года. В 2014 году брат парня сфотографировал его в футболке, где был изображен он в очках. После этого в семье появилась необычная традиция.

Фото Reddit

С наступлением каждого следующего Нового года парень делал новый снимок в футболке, на которой был изображен он из прошлого. Первый раз это было сделано ради развлечения, однако братья не остановились на этом. Теперь, судя по подписи к фото, они "уже на седьмом уровне". Люди оценили креатив братьев и оставили под постомболее 112 тысяч лайков. -0-