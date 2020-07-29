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29 июля 2020, 14:50

Парень нашел своего двойника на фото из 1905 года

Фото из Instagram
Фото из Instagram

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из города Стокпорт в Великобритании увлекается историей и его хобби принесло неожиданный результат. Об этом сообщает издание The Mirror.

Майкл Коропиц обожает Викторианскую эпоху и все, что с ней связано. Он собирает предметы, фотографии, а также сам переодевается в наряды того времени. В один из дней друзья прислали парню снимок, который удивил его. Близкие нашли точную копию Майкла на фотографии из 1905 года.

Британец не поверил такому совпадению, но решил для пущего эффекта сделать похожую фотографию. Тут-то и стало ясно, что на фото его двойник из начала двадцатого века. Теперь Коропиц считает, что его пристрастие к Викторианской эпохе не случайно и связано с "прошлой жизнью". Помимо всего прочего, друзья в шутку стали называть мужчину "путешественником во времени". -0-

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