Парень нашел в саду шарик с запиской, которая растрогала всех

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из США поделился на Reddit трогательной историей, которая растопила сердца десятки тысяч пользователей сети. В социальной сети он написал, что нашел у себя в саду шарик, а внутри письмо к неизвестному отцу.

Он решил поделиться снимком с людьми, однако послание очень растрогало их сердца. В записке говорилось: "Дорогой папа, я люблю тебя и скучаю. Этот день рождения был уже на таким, как раньше, без твоего звонка и поздравления. Я пытаюсь держаться и упорно работаю, чтобы ты мог мной гордиться".

Фото Reddit

Автор поста не смог читать письмо без слез, как и многие другие пользователи сети. Они отметили, что после такого трогательного поста захотели еще крепче обнять своих родителей и близких. За несколько дней пост собрал почти 24 тысячи лайков и множество трогательных комментариев. -0-