Парень ночью встретил ребенка, гуляющего по шоссе - жуткое видео

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный житель города Квинсленд возвращался домой поздно вечером, когда встретил на дороге неизвестного ребенка. Кадрами с регистратора он поделился у себя на странице в Facebook.

Австралиец Митч Кун ехал за рулем своего автомобиля по шоссе Сиднея. Дальше с ним произошло жуткое, ведь парень ночью встретил ребенка, который гулял по шоссе. Молодой человек не смог остановиться, однако сообщил о странном "пешеходе" в полиции. После этого необычный инцидент стал совсем странным.

Как оказалось, полицейские малыша не отыскали, а "мистики" добавил факт того, что в округе никто из родителей не заявлял о пропаже ребенка. Сейчас расследование продолжается, но пока в полиции Нового Южного Уэльса никаких объяснений произошедшему дать не смогли. -0-