Парень опубликовал фото кота, но через час у него дома уже была полиция

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек в социальной сети Reddit поделился своей интересной историей, которая быстро набрала популярность среди юзеров.

Мужчина рассказал, что однажды завел в Facebook группу для кошатников. Сообщество за несколько дней разрослось до 150 человек. Тогда парень решил поделиться с участниками фотографией своего питомца, который уже живет у него три года.

Правда снимок он выбрал из того времени, когда котик был еще маленьким. Это и стало началом истории. Через полчаса после публикации с автором поста связался разъяренный мужчина, который обвинил парня в том, что тот украл котенка. Он пообещал вызвать полицию, если молодой человек не отдаст кота.

Как выяснилось, у злого мужчины несколько дней назад сбежал похожий питомец, поэтому человек решил, что автор фото украл питомца. Как ни странно, но через час на пороге дома парня уже стояли полицейские, а вдали за всем наблюдал разъяренный мужчина с семьей.

В конечном итоге парню удалось объяснить, что фото старое, а на котика есть все документы. Хозяин потерявшегося кота, в свою очередь, отказывался верить в историю и стал настаивать на аресте и обыске дома парня. Правоохранители не стали этого делать, а в полицейский участок забрали разъяренного мужчину. Молодой человек же решил для себя, что не будет в соцсети выкладывать фото своего кота, на всякий случай. -0-