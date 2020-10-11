Парень оставил камеру дома, чтобы подсмотреть за своими растениями - у юзеров смешанные чувства (видео)

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Турции решил провести небольшой эксперимент, однако он, как и большинство юзеров, не был готов к его результату. Ролик он разместил в сети.

Берат Йилдирим оставил дома включенную камеру, чтобы подсмотреть за своими домашними растениями. Парень очень хотел узнать, как они ведут себя на протяжении дня, однако ролик в таймлапс его немного напугал. Если вы были уверены, что ваши цветы вот так просто стоят весь день в горшках, вы тоже очень ошибались.

В кадре видно несколько полок с растениями, которые двигаются как живые люди. Такое явление у многих юзеров вызвало смешанные чувства. Разумеется, кадры привлекли внимание людей, которые оставили массу самых разнообразных комментариев и множество просмотров. -0-