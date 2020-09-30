Парень отчаялся найти девушку и сделал креативное предложение для знакомства

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из Великобритании Алан Клейтон долгое время не мог найти себе девушку, поэтому придумал креативное решение этой проблемы. Об этом пишет The Metro.

Тридцатилетний парень последний раз состоял в серьезных отношениях еще в школе, поэтому навык общения с девушками немного заржавел. Впрочем, Алан не отчаивался и решил попробовать несколько приложений для знакомств.

Все друзья вокруг уже женились и завели детей, но у жителя Соединенного Королевства никак не получалось найти возлюбленную. Тогда он придумал креативное решение, которые привело его к настоящему успеху.

Алан Клейтон решил не ходить вокруг да около и просто в одной из групп в Facebook, где продают вещи, сделал объявление. "Здравствуйте, дамочки! Меня зовут Алан, и мне 30 лет. Я ищу приятную девушку для общения и, может, чего-то большего. Мне скоро предстоит посетить несколько свадеб, и идти в одиночку я не хочу, лол. Я пробовал различные приложения для знакомств, но ничего не помогло", - написал парень.

Мужчина думал, что его поднимут на смех, однако эффект был кардинально противоположным. Алан снискал популярность у юзеров, которые поддержали его, а в личных сообщениях все чаще стали появляться девушки, желающие с ним познакомиться. Теперь пользователи Facebook держат за Алана кулачки и просят, чтобы он показал возлюбленную, когда завершит поиски. -0-