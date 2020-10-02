Парень отомстил девушке за измену очень интересным способом - видео

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США опубликовал в TikTok два ролика, где продемонстрировал свой способ мести.

Парень объяснил, что уличил свою девушку в измене, из-за чего очень расстроился. Тогда он решил не закатывать скандал, а просто убрал весь пол в доме с одного из этажей, где живет его бывшая. Как оказалось, мужчина за свои деньги сделала в этом помещении ремонт, поэтому решил от него избавиться.

В одном ролике он показал работу, а на других кадрах запечатлена реакция женщины. Между ними состоялся разговор, а кадры добавили на Reddit, где парня поддержали большинство юзеров, а сам пост быстро собрал сотни тысяч лайков. -0-