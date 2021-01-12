Парень отыскал ноутбук дедушки и разбогател на миллионы долларов

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек недавно поделился на Reddit историей, в которой рассказал об удачном стечении обстоятельств в своей жизни.

Парень поведал, что на праздники вернулся домой к семьей. Он долго не знал, чем заняться, но потом обнаружил старый дедушкин ноутбук. Мужчина отметил, что на этом компьютере около восьми лет назад он играл в Dark Orbit, где за определенные действия можно получать криптовалюту. В 2012 году реддитор с друзьями просматривал видео и выполнял различные онлай-задания, которые принесли ему несколько биткоинов.

Пользователь решил поностальгировать в праздники и вновь запустил игру. Там он нашел на дедушкином ноутбуке документ под названием "Ключи" и выяснил, что у него на счету аккаунта лежит 127 биткоинов. Тогда молодой человек решил продать криптовалюту, курс которой побил исторический максимум. В итоге парень выручил за криптовалюту около $4,25 миллиона. Теперь он намерен потратить деньги на свое образование. -0-