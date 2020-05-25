Парень перевернул ладонь необычным способом и заставил всех это делать – видео

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек нашел способ выкрутиться из непростой ситуации, чем восхитил тысячи пользователей сети. Мужчина смог перевернуть руку из положения ладонь вверх в положение ладонью вниз, не используя запястье. Ролик опубликовали на Reddit.

Девушка парня решила подловить его и предложила выполнить задание. "Если ты сможешь перевернуть кисть руки, не двигая при этом запястьем, ты продолжишь играть. Если нет, я буду смотреть Netflix", - поставила условия девушка.

Парень немного подумал и сделал невероятное, что впечатлило тысячи пользователей сети. Для этого он выполнил пару движений рукой, согнув ее в локте, затем он повторил это и ладонь из положения вверх оказалась положением вниз.

В комментариях люди восхитились увиденным и принялись сами выполнять подобные манипуляции с рукой. Нашлись и те, кто прояснил, что у этих действий есть научное название - парадокс Кодмана: несмотря на то, что вращение руки будто и не производилось, кисть будет развернута ладонью наружу. -0-