Парень подарил папе гаджет и случайно разрушил брак родителей

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина поделился на Reddit историей, которая впечатляет и удивляет одновременно.

В посте молодой человек рассказал историю из своей жизни, когда подарок, который он сделал отцу, привел к неожиданным последствиям. Как-то он подарил отцу новенький гаджет, который поначалу пугал мужчину, всю жизнь проходившего с обычным телефоном, а потом вызвал зависимость.

Гаджет и стал причиной, которая разрушила брак родителей автора поста. В записи молодой человек отмечает, что смартфон стал причиной зависимости отца от взрослого контента в Сети. Одержимость фотографиями и фильмами для взрослых привела к проблемам в браке.

Как отметил молодой человек, он узнал эту шокирующую новость за день до публикации истории на Reddit. "Родители представили это так, будто они просто перестали любить друг друга и их решение закончить брак было обоюдным", - говорится в публикации. Пользователь уточнил, что ранее замечал, как у отца и матери ухудшились отношения. По словам юзера, это стало явным после того, как родитель получил в подарок новый телефон. "Между родителями возникали споры. Напряжение. Неловкая тишина. Все ключевые показатели нездоровых отношений", - добавил рассказчик.

Автор поста считает себя виноватым в разрушении брака родителей, однако многие юзеры уверены, что он ни при чем. По словам людей, сын не может нести ответственность за решения отца. Пост привлек внимание юзеров и быстро собрал множество лайков и самых разнообразных комментариев.-0-