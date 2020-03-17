Парень поймал рыбу, но за улов пришлось сразиться с тремя акулами - видео

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина отправился с друзьями на подводную рыбалку и ему удалось поймать одноцветную гимносарду, однако за улов пришлось сражаться с другими претендентами, сообщает издание The Mirror.

29-летний житель США Коул Харрисон поехал с друзьями на рыбалку вблизи Острова Кука. Ему удалось загарпунить внушительных размеров рыбу, однако когда он начал ее поднимать на поверхность, то за уловом человека приплыли три рифовые акулы.

Хищники кружили вокруг добычи и пару раз даже укусили ее. Рифовые акулы решили подраться за "ужин" и продолжали атаковать добычу. В итоге парень смог вытащить рыбу на поверхность, а кадры, которыми он поделился в сети, впечатляют.-0-