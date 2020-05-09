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Калейдоскоп
09 мая 2020, 15:00

Парень показал, что бывает, когда молния попадает в песок - это невероятно!

Фото Twitter
Фото Twitter

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появился новый пост, который быстро стал вирусным. Эти фотографии доказывают, что геология - это огонь!

Молодой человек поделился несколькими снимками с пляжа и рассказал, что такое необычное явление – прямое попадание молнии. Оно называется фульгурит, а образуется, когда молния ударяет в песок. Из-за температуры более 27 тыс. градусов молния плавит кремнезем до состояния стекла.

Чаще всего конечный результат удара молнии скрыт под землей, а неосведомленный человек легко может принять его за корень дерева. Внешнее сходство фульгурита с корнем есть, однако внутри он полый. К слову, большинство снимков в сети с такими явлением – "постановка". Кремнезем может раскалиться до нужной температуры только под поверхностью, а чтобы сделать такой необычный кадр, надо вытащить его на поверхность, что не так просто. -0-

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