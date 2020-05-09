Парень показал, что бывает, когда молния попадает в песок - это невероятно!

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в Twitter появился новый пост, который быстро стал вирусным. Эти фотографии доказывают, что геология - это огонь!

Молодой человек поделился несколькими снимками с пляжа и рассказал, что такое необычное явление – прямое попадание молнии. Оно называется фульгурит, а образуется, когда молния ударяет в песок. Из-за температуры более 27 тыс. градусов молния плавит кремнезем до состояния стекла.

See this thing?



It's a fulgurite, and it's formed when goddamn LIGHTNING hits sand or soil, and the heat from the strike (>27,000°C!) fuses the silica to glass.



Geology rocks. pic.twitter.com/aVqSPRxghR — Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) April 28, 2020

Чаще всего конечный результат удара молнии скрыт под землей, а неосведомленный человек легко может принять его за корень дерева. Внешнее сходство фульгурита с корнем есть, однако внутри он полый. К слову, большинство снимков в сети с такими явлением – "постановка". Кремнезем может раскалиться до нужной температуры только под поверхностью, а чтобы сделать такой необычный кадр, надо вытащить его на поверхность, что не так просто. -0-

Fulgurite is the product of sand being struck by lightning pic.twitter.com/wju6i5e9KQ — Reg Saddler (@zaibatsu) October 13, 2018