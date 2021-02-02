Парень показал, как сэкономить на игрушках для котика и ролик стал вирусным - видео

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit парень разместил ролик, который умилил и повеселил десятки тысяч юзеров.

Мужчина имеет огромную и пышную бороду, которая помогает ему не только знакомиться с девушками, но еще и является любимой игрушкой его милого кота. Питомец с удовольствием играет с растительностью на лице и игриво утыкается мордочкой в волосы. Судя по кадрам, котику других игрушек не нужно, что значительно экономит средства парня.

Разумеется, ролик быстро приобрел популярность и стал вирусным. Кадры собрали множество восторженных комментариев, а также более 71 тысячи лайков. -0-