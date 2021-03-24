Парень показал оригинальный способ для подбора одежды онлайн и прославился (Видео)

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек недавно поделился в TikTok роликом, который пользователи посчитали гениальным.

Многие в своей жизни сталкивались с неудачным шопингом в сети, но парень придумал оригинальный способ, чтобы не попасть в просак. Для этого он распечатал свое фото в полный рост, а затем принялся подбирать себе штаны и свитер, предварительно отрезав на снимке нижнюю половину туловища или вырезав верх.

После этого парень приложил незамысловатое "устройство" к монитору компьютера и начал подбирать себе гардероб. Оригинальный способ пользователи сети сочли гениальным, что вылилось в множество забавных комментариев: "Ты что, пришел из 3021 года?", "С тобой скоро свяжется Гарвард", "Как ты до такого додумался?". Ролик в TikTok посмотрели более 23 миллионов раз. -0-