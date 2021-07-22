Парень показал простой способ сделать кондиционер своими руками - очень кстати! (Видео)

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok завирусился ролик, который поможет тем людям, которые страдают от жары.

Парень продемонстрировал людям простой способ сделать кондиционер с помощью подручных средств. Блогер говорит, что сначала надо закрыть все окна в доме. После этого можно сооружать охладитель воздуха.

Автор ролика взял замороженную бутылку воды и поставил ее за вентилятором. Таким образом устройство затягивало воздух, который охлаждался благодаря бутылке. Способ пришелся по вкусу пользователям, который поблагодарили парня за простой способ. Кроме этого, в комментариях многие отметили, что такой вариант кондиционера работает. -0-