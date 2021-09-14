Парень показал самое милое средство от мух - это маленькие хамелеоны (Видео)

Фото day.az
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из США разместил на YouTube ролик, который умилил сеть.
Мужчина перед сном решил "расправиться" с надоедливыми мухами, однако у него не оказалось специальных средств. Тогда он пошел на хитрость и вспомнил, что ему в этом деле могут помочь необычные питомцы.
Парень взял двух маленьких хамелеонов и поднес их к мухам, которые ничего не подозревали. Один из малышей решил отдохнуть на проводе, а вот второй с удовольствием ловил насекомых. В итоге, у американца получилось интересное видео, в котором он представил, пожалуй, самое милое средство от мух. -0-