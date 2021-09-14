Парень показал самое милое средство от мух - это маленькие хамелеоны (Видео)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 14 сентября 2021
Минск Ясно +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:17 Рунец: важно быть консолидированными и ощущать себя единой нацией Общество
18:17 Цена комплекса зданий в Чечерске на торгах выросла в более чем 570 раз Регионы
18:09 В ГПК 15 сентября пройдет личный прием граждан Общество
18:03 ГАИ напоминает правила безопасной езды на велосипеде Общество
17:44 Белорусские стрелки из лука выиграли четыре медали на международном турнире во Львове Спорт
17:38 Предварительные результаты показывают хорошую переносимость вакцины от рака "Еленаген" Общество
17:29 Беларусь и Казахстан обсудили совместные мероприятия в сфере сельского хозяйства Политика
17:26 Акция к 1 сентября "Букет добра" привлекала наполовину больше пожертвований, чем годом ранее Общество
17:12 Создан Белорусско-российский креативный кластер в сфере образования Общество
17:01 Семь человек погибли при крушении самолета в Бразилии В мире
17:00 Столичный наркоконтроль задержал лицеистку и ее подельника за распространение психотропа Происшествия
16:52 Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Люксембурге Спорт
16:50 Белорусские парламентарии в составе делегации Парламентского собрания будут наблюдать за выборами в Госдуму Общество
16:47 В Солигорском районе уничтожено более гектара конопли за неделю Происшествия
16:47 Маршрут для сплава на байдарках по Ясельде создают в Березовском районе Регионы
16:44 В Минске завершено расследование уголовного дела в отношении педофила Происшествия
16:38 В Минске задержан учитель за оскорбительный комментарий в адрес умершего милиционера Происшествия
16:38 В Щучинском районе сотрудники МЧС спасли бездомного щенка Регионы
16:37 Минздрав: вопрос о ревакцинации от COVID-19 будет решен по итогам оценки поствакцинального иммунитета Общество
16:34 Совет ЕЭК утвердил мероприятия по реализации основных ориентиров макроэкономической политики в ЕАЭС Экономика
16:27 Совет ЕЭК изменил техрегламенты в сфере железнодорожного транспорта Экономика
16:27 Страны ЕАЭС намерены снизить зависимость от импорта эфиромасличных и лекарственных растений Экономика
16:20 Студенты Беларуси участвуют в интернет-олимпиаде по избирательным системам стран мира Общество
16:15 Во Франции непривитых медиков будут отстранять от работы В мире
16:08 Совет ЕЭК изменил порядок рассмотрения дел о нарушении конкуренции в ЕАЭС Экономика
16:04 Курц заявил, что Австрия не примет ни одного афганского беженца В мире
16:01 Совет ЕЭК включил в перечень подкарантинной продукции ЕАЭС мицелий гриба Экономика
16:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1630 пациентов с COVID-19, выписаны 1115 Общество
15:59 Реализация кредитного соглашения с Кувейтом позволит реконструировать больницу в Гродно под онкодиспансер Президент
15:59 Ответственные за ситуацию с COVID-19 оценили риски на совещании в Совете Республики Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
14 сентября 2021, 18:05

Парень показал самое милое средство от мух - это маленькие хамелеоны (Видео)

Фото day.az
Фото day.az

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек из США разместил на YouTube ролик, который умилил сеть.

Мужчина перед сном решил "расправиться" с надоедливыми мухами, однако у него не оказалось специальных средств. Тогда он пошел на хитрость и вспомнил, что ему в этом деле могут помочь необычные питомцы.

Парень взял двух маленьких хамелеонов и поднес их к мухам, которые ничего не подозревали. Один из малышей решил отдохнуть на проводе, а вот второй с удовольствием ловил насекомых. В итоге, у американца получилось интересное видео, в котором он представил, пожалуй, самое милое средство от мух. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные природа развлечения социальные сети США
Новости рубрики Калейдоскоп
Полина Гагарина. Фото из Instagram Полина Гагарина в элегантном виде поразила поклонников в самое сердце
Фото krasivosti Самая одинокая косатка в мире пытается выбраться из вольера - это душераздирающее видео!
Кристина Асмус. Фото из Instagram Кристина Асмус в соблазнительном виде рассказала о тяжелых пробах в кино
Фото HuffPost Сейчас будем взлетать? Удивленный взгляд младенца в самолете рассмешил всех (Видео)
Илон Маск. Фото AFP Илон Маск, как и обещал, завел собачку породы сиба-ину и представил первое фото щенка
Фото Shutterstock Ученые планируют возродить шерстистого мамонта с помощью новых технологий
Главное
Начало новой традиции. Лукашенко в преддверии Дня народного единства вручил госнаграды
"Главная задача - помогать людям". Лукашенко назначил Дмитрия Баскова сенатором
Ответственные за ситуацию с COVID-19 оценили риски на совещании в Совете Республики
КОММЕНТАРИЙ: Роботизация легпрома: какие перспективы у белорусских предприятий
Топ-новости
Лукашенко обратился к творческим работникам: "Люди на вас смотрят с восторгом, цените это"
"Великий спортсмен, но не хоккеист". Лукашенко рассказал о кандидатуре на пост председателя ФХБ
Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Выставка ко Дню народного единства открылась во Дворце Независимости Беларуси
Минздрав отмечает рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19
ФОТОФАКТ: Массовое десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне
ФОТОФАКТ: Минская область приняла эстафету автопробега "Символ единства"
Нацбанк: в условиях санкций ситуация в банковском секторе Беларуси достаточно устойчивая
Обращение белорусских парламентариев стало официальным документом Генассамблеи ООН
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1630 пациентов с COVID-19, выписаны 1115
ФПБ: Беларусь по пунктам укажет Западу на нарушения им норм международного права
Parimatch усиливает присутствие в Английской Премьер-лиге: партнерские соглашения заключены с шестью клубами
Минэнерго: снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему
Ананич: день 17 сентября стал символом нашей сплоченности, стремления к миру и взаимопониманию
Вакцинировать против гриппа в этом сезоне планируется не менее 40% населения Беларуси
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.