Парень показал свой зрачок на солнце, и мало кто сможет разглядеть эту точку (Фото)

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пользователь Reddit поделился на форуме фотографией, которая удивила многих пользователей.

Парень встал на свет солнца и продемонстрировал в соцсети свой зрачок, однако с ним было что-то не то. Мало кто смог с первого раза заметить эту маленькую точку, а другие принялись бурно обсуждать снимок.

Одни посчитали, что молодой человек что-то принял из запрещенных веществ, из-за чего его зрачок и стал таким маленьким. Другие, напротив, посчитали, что у парня могут быть проблемы со здоровьем. Впрочем, споры продолжились в комментариях/, а пост не прекращает набирать лайки. -0-

Фото Reddit