Парень показал завораживающую работу "песочных" часов с шариком - видео

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Канады приобрел для себя очень впечатляющие часы, которые могут загипнотизировать любого.

Он решил записать на видео их работу с трех часов дня и до пяти утра, а результат загрузил на YouTube. Пользователи оказались загипнотизированы завораживающей работой "песочных" часов, что только добавило популярности кадрам.

Сам парень отметил, что оставил камеру и часы на окне своей квартиры в городе Эдмонт, поэтому юзерам еще и довелось увидеть прекрасный вид на город. Впрочем, мало кто заметил городской пейзаж, ведь шарик на ускоренной съемке создавал необычные фигуры на песке, которые никого не оставили равнодушным. Многие в комментариях интересовались, где купить такие часы, а другие предлагали большие деньги за этот экземпляр. -0-