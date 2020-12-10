Парень после странного звука на кухне сделал фото и решил немедленно переехать

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit пользователь поделился фотографией, которая напугала очень многих.

В своей истории юзер рассказал, что проживает в доме с двумя соседями. В один из вечеров, когда их не было дома, он спокойно смотрел телевизор и наслаждался одиночеством. В какой-то момент с кухни раздались странные звуки.

Парень вспомнил, что бывает в фильмах ужасов, если пойти проверить, и решил подключить смекалку. Автор поста достал телефон и сфотографировал темноту из соседней комнаты. Дальше он посмотрел на снимок и понял, что пора съезжать.

Фото Reddit

В кадре был запечатлен странный силуэт, который и стал предметом обсуждения в сети. Одни посчитали, что мужчина сфотографировал призрака, а другие уверены, что это иллюзия или одежда в темноте. Впрочем, молодой человек решил не медлить и собрал вещи. Затем он рассказал о случившемся друзьям, но те предпочли остаться. -0-