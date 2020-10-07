Парень после вечеринки проснулся с бездомным псом и решил его оставить

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из Таиланда в пьяном состоянии привез домой бездомного пса, который удивил его утром. Об этом пишет AsiaOne.

Парень вечером отправился в ресторан, где изрядно перебрал спиртного. После этого он попросил своего друга помочь добраться домой. Пока мужчина подгонял машину, молодой человек принялся бегать за псом, который жил рядом с заведением.

В конечном итоге, Юттафум Кевекхем решил забрать к себе животное. Разумеется, утром он был удивлен такому соседству. Мужчина не помнил вчерашних событий, однако решил вернуть собаку к ресторану, где выяснилось, что у питомца нет дома.

Молодой человек подумал и принял решение, что заберет собаку к себе. На следующий день он вернулся к заведению с ошейником и лакомством, а после вернулся домой уже с новым другом. Эта история растрогала юзеров сети, которые оставили множество комментариев, где поддержали выбор парня. -0-