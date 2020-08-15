Парень повторил 73-летнее фото, но одна деталь всех удивила

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США поделился на Reddit интересным постом, который не только впечатлил юзеров сети, но и многих удивил.

Парень опубликовал в сети снимок дедушки, а ниже свой, сделанный в одном и том же месте. Он рассказал, что его предок в 1946 году был в Японии и работал врачом. В один из дней он решил отправить фотографию своим родственникам и сделал этот кадр. Спустя десятилетия его внук решил повторить фото.

Фото Reddit

Фотографии разделяло между собой время в 73 года, однако одна деталь на снимках сильно удивила юзеров. Они отметили, что властям Японии удалось сохранить Императорский дворец, который находится на том же месте, несмотря на плотную современную застройку. Также пользователи подчеркнули, что даже дерево все там же, только сильно подросло. -0-