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Калейдоскоп
27 августа 2020, 01:30

Парень повторил фото отца из прошлого, но одна деталь не давала пользователям покоя - фото

Фото w-dog
Фото w-dog

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина поделился на Reddit своей необычной фотографией и восхитил юзеров.

Парень повторил со своим новорожденным сыном снимок из прошлого, где в такой же позе запечатлен отец автора. Старый снимок он разместил слева, а современное фото справа. Многие юзеры были удивлены такому посту, который собрал больше 50 тысяч лайков.

Фото Reddit
Фото Reddit

Впрочем, после восхищения схожестью отца и сына, всех волновала одна деталь - парень специально отрастил усы, чтобы еще больше стать похожим на отца?

Пользователи оценили необычную работу, а также в комментариях развернул целую дискуссию по поводу усов. Тем не менее, нашлось место и для шуток: "Вы так похожи. Гены твоей мамы в этот момент: мы что, шутка для тебя?", "А где отец, а где сын?". -0-

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