Парень познакомился с друзьями своей девушки и узнал неожиданную тайну

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодой человек на Reddit поделился с пользователями любопытной историей, которая случилась во время встречи с друзьями его девушки.

В посте мужчина рассказал, что уже около года встречается с девушкой по имени Джейн, однако только сейчас он узнал правду о своей возлюбленной. Причем, получилось это совершенно случайно. Пользователь начал замечать странности за своей избранницей уже несколько месяцев назад. Каждый раз, когда они разговаривали, девушка всячески “соскакивала” с темы своей семьи. Также она никогда не приглашала молодого человека к себе домой.

В один из вечеров пара отправилась на встречу с друзьями девушки, где и открылась неожиданная тайна. Как оказалось, Джейн – ненастоящее имя возлюбленной, а сама она скрывала от автора поста, что выросла в богатой семье. Кроме того, она выдумала имя Джейн, потому что ей казалось, что это имя проще произносить, чем ее настоящее.

Этот факт расстроил парня. “Я обвинил ее в том, что она притворялась бедной, потому что ей доставляло удовольствие наблюдать за ними”, - отметил автор поста. Также он попросил мнения у юзеров. В комментариях пользователи поделились своим видением ситуации и отметили, что ее деньги – это не дело мужчины, а спорить об этом стоило бы только в том случае, если бы пара была жената. Кроме этого, многие мужчины посоветовали парню извиниться и продолжить строить отношения с девушкой. -0-